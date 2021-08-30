Душ за 1 минуту и ссоры шепотом: Даша Квиткова рассказала, как материнство изменило ее жизнь
Жена "Холостяка 9" Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова полтора месяца назад впервые стала мамой и подарила любимому сына Льва. Девушка показала прогулку с малышом на улице, а также откровенно рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в новом статусе мамы.
Милый кадр, сделанный во дворе их с Никитой загородного дома, Даша показала на своей странице в Instagram.
Квиткова запечатлена в синем платье с открытыми плечами и черных сандалиях. Она держится за ручку коляски и с нежностью туда заглядывает.
Даша Квиткова на прогулке с сыночком Львом (фото: instagram.com/kvittkova)
Молодая мама раскрыла, как изменилась ее жизнь с появлением ребенка и что ей пришлось делать впервые.
"Эти 1,5 месяца были весёлыми, сумбурными и полны неожиданностей Льва. Как много было сделано впервые. Все эти "впервые" я решила собрать в подборку, которая лучшим образом отображает силу и масштабы материнской любви", - отметила Даша.
Список получился довольно большой.
"Итак, я впервые:
- Высыпалась всего за несколько минут. При этом умудрялась придерживаться своего питания. Как следствие — вижу желаемый результат.
- Научились ругаться с мужем шёпотом.
- Впервые ходила в туалет (ну, а что, правда ведь) с ребёнком на руках. Такая у мам супер-геройская сила
- Принимала душ за 1 минуту, как будто сдаю нормативы. Между прочим, очень полезный навык, всегда пригодится
- Начала решать несколько задач одновременно. Когда Никита заканчивает рабочие дела и может остаться со Львом, у меня есть всего ничего для того, чтобы привести в порядок не только себя, но и наш дом + работу никто не отменял.
- Впервые смотрела турецкий сериал. (Привет, я мама в декрете)
- Поняла, что можно не злиться, а смеяться до слёз, если обкакунькали тебя, твоего мужа и ваш новый светлый ковёр
- Выучила азбуку детского крика и стала его различать (пожалуй, самая сложная азбука в мире).
- Ходила так долго в пижаме, без укладки, с отросшим маникюром и корнями.
- Ела завтрак на ужин. Но даже этому радовалась
- Плакала так много и так много любила. Надеюсь, я смогу сохранить навсегда этот спектр чувств и эмоций, он бесценен.
- Научилась использовать ноги, как руки
- Поняла, насколько у меня железные нервы. Я однозначно стала лучшей версией себя.
- Целовала чужие пяточки и получала от этого нереальное удовольствие.
"Спасибо Льву за всё это", - поделилась Квиткова.
Ранее она также выложила невероятно трогательное семейное фото с мужем и сыночком.
Даша Квиткова умилила нежным кадром с мужем и сыном (фото: instagram.com/kvittkova)
Напомним, ранее Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком.