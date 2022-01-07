Два сыночка и лапочка дочка: Арсен Мирзоян показал редкое фото со всеми своими детьми

На снимке довольное семейство снято на улице на фоне снеговика, которого они слепили.

Отметим, что мальчики заметно подросли и даже уже стали выше звездного папы. Они живут вместе с мамой в Запорожье, но регулярно видятся с отцом.

Арсен Мирзоян показал сыновей от первого брака (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения!" - обратился к поклонникам Мирзоян.

Пользователи сети также поздравили Арсена и его семью с праздниками и умилились семейному фото.