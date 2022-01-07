Два синочка і лапочка дочка: Арсен Мірзоян показав рідкісне фото з усіма своїми дітьми

На знімку задоволене сімейство знято на вулиці на тлі сніговика, якого вони зліпили.

Відзначимо, що хлопчики помітно підросли і навіть вже стали вище зоряного тата. Вони живуть разом з мамою в Запоріжжі, але регулярно бачаться з батьком.

Арсен Мірзоян показав синів від першого шлюбу (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"З Новим Роком та Різдвом! Божого всім благословення!" - звернувся до шанувальників Мірзоян.

Користувачі мережі також привітали Арсена і його сім'ю зі святами і розчулилися сімейному фото.