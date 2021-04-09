Двое из ларца: Вера Брежнева очаровала сеть милым фото с сестрой

Девушки идут в отель, держась за руки и обернувшись на фотографа. Брежнева одета в полупрозрачное черное короткое платье с длинными рукавами, которое подчеркивает изящную фигуру артистки и ее стройные ноги. Пляжный лук она дополнила панамой с леопардовым принтом, солнцезащитными очками и большой сумкой.

Сестра певицы Виктория Галушка надела атласную юбку сливочного цвета и черный лиф от купальника, а на плече у нее такая же сумка.

"Мне рассказать тебе надо, но не сейчас и не здесь, лучше поедем куда-то, там, где солнышко есть", - подписала публикацию Брежнева.

Еще пару кадров она выложила в разделе сториз.

Вера Брежнева устроила фотосессию с сестрой Викторией на отдыхе в Дубае (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники поразились тому, как девушки похожи, и засыпали их комплиментами в комментариях.