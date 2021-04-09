RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Двоє зі скриньки: Віра Брежнєва зачарувала мережу милим фото з сестрою

Автор: Lite

Українська співачка Віра Брежнєва влаштувала собі канікули в ОАЕ. Артистка насолоджується теплим сонцем і морем в компанії найрідніших - дочок Соні і Сари, сестри Вікторії і подруги. Вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими пляжними фото, захоплюючи фігурою в бікіні. А новим кадром з Дубая зірка просто-таки підкорила фанатів.

На своїй сторінці в Instagram Верв виклала фото, на якому вони зображені разом з сестрою.

Дівчата йдуть у готель, тримаючись за руки і обернувшись на фотографа. Брежнєва одягнена в чорне напівпрозоре коротке плаття з довгими рукавами, яке підкреслює витончену фігуру артистки і її стрункі ноги. Пляжний лук вона доповнила панамою з леопардовим принтом, сонцезахисними окулярами і великою сумкою.

Сестра співачки Вікторія Галушка вдягла атласну спідницю вершкового кольору та чорний ліф від купальника, а на плечі в неї така ж сумка.

"Мені розповісти тобі треба, але не зараз і не тут, краще поїдемо кудись, там, де сонечко є", - підписала публікацію Брежнєва.

Ще пару кадрів вона виклала в розділі сториз.

Віра Брежнєва влаштувала фотосесію з сестрою Вікторією на відпочинку в Дубаї (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники були вражені тим, як дівчата схожі, і засипали їх компліментами в коментарях.

  • Розрізнив лише по сумках, у кого більше, той і старше
  • Які красуні, дві сестрички
  • Віра, ви хотіли копію, вона поруч з вами
  • Які красуні
  • Сестрички. Класно виглядаєте!
  • Шикарні дівчата
  • Ну дуууже такий стиль
  • Шикарна фотографія! Слова до неї в тему! Дві сестрички, здорово!
  • Які гарненькі
  • Двоє зі скриньки однакових з лиця
  • Дві красуні
  • Віра, які ви класні
  • Близнючки-няшки
  • Яка з вас Віра?

Нагадаємо, 20-річна дочка Віри Брежнєвої засвітила струнке тіло на пляжі. Дівчина відпочивала з мамою і сестрою в Дубаї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віра Брежнєвапевец
Читайте також
Розсекречене елітне житло Брежнєвої і Меладзе у Києві на мільйони доларів
Як сестри: Віра Брежнєва з донькою похвалилися фігурами в бікіні
Прогноз погоди