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У вас двойня? Беременная Квиткова вызвала ажиотаж в сети фотосетом в бикини

Автор: Lite

Жена экс-"Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова вызвала оживленные споры в сети своими новыми фото. На отдыхе с мужем в Дубае девушка, которая сейчас находится на 28 неделе беременности, устроила эффектную фотосессию в бикини.

Снимками Квиткова поделилась на своей странице в Instagram.

Она позировала прямо в воде в купальнике, состоящем из черных плавок и белого лифа. Руки она положила на свой внушительный живот и нежно улыбается.

В подписи Даша сообщила, что им с Никитой уже пора возвращаться домой.

"Привет, #28weekspregnant. Сегодня возвращаемся домой и безумно этому рады! Соскучились по всем родным и работе, которая накопилась и ждёт нас", - поделилась будущая мама.

Даша Квиткова показала фигуру на 28 неделе беременности (фото: instagram.com/kvittkova)

Именно размеры живота Квитковой стали причиной бурных обсуждений в комментариях. Многим поклонникам он показался слишком уж большим для 28-й недели, поэтому они предположили, что Даша или путает сроки, или же беременна двойней.

  • У вас двойня?
  • У вас там точно богатырь, у меня такой животик был на 40 неделе почти
  • Такой живот, как будто два ребёнка родятся сразу
  • Красуня Дашка, в тебе точно 28 тиждень? Я з таким животиком у 39 була. Будьте здорові з малюком
  • Ого! какой большой животик
  • Красивая! конечно, очень большой животик для 28 недель
  • А у вас там одна манюня или больше?
  • Яка ви гарна
  • Очень красивая
  • Как быстро пузик растет
  • Дашаааа, вы очень нежная и красивая беременяшка
  • Какой пузатик!

Напомним, ранее беременная жена Добрынина Даша Квиткова откровенно рассказала о своем лучшем друге.

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Новости Украины Никита ДобрынинДаша Квиткова
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