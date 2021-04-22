У вас двойня? Беременная Квиткова вызвала ажиотаж в сети фотосетом в бикини

Она позировала прямо в воде в купальнике, состоящем из черных плавок и белого лифа. Руки она положила на свой внушительный живот и нежно улыбается.

В подписи Даша сообщила, что им с Никитой уже пора возвращаться домой.

"Привет, #28weekspregnant. Сегодня возвращаемся домой и безумно этому рады! Соскучились по всем родным и работе, которая накопилась и ждёт нас", - поделилась будущая мама.

Даша Квиткова показала фигуру на 28 неделе беременности (фото: instagram.com/kvittkova)

Именно размеры живота Квитковой стали причиной бурных обсуждений в комментариях. Многим поклонникам он показался слишком уж большим для 28-й недели, поэтому они предположили, что Даша или путает сроки, или же беременна двойней.