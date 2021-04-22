У вас двійня? Вагітна Квіткова викликала ажіотаж у мережі фотосетом у бікіні

Вона позувала прямо у воді в купальнику, що складається з чорних плавок і білого ліфа. Руки вона поклала на свій значний живіт і ніжно посміхається.

У підписі Даша повідомила, що їм з Микитою вже пора повертатися додому.

"Привіт, #28weekspregnant. Сьогодні повертаємося додому і шалено цьому раді! Скучили за всіма рідними і роботою, яка накопичилася і чекає нас", - поділилася майбутня мама.

Даша Квіткова показала фігуру на 28 тижні вагітності (фото: instagram.com/kvittkova)

Саме розміри живота Квіткової стали причиною бурхливих обговорень в коментарях. Багатьом шанувальникам він здався занадто вже великим для 28-го тижня, тому вони припустили, що Даша або плутає терміни, або ж вагітна двійнею.