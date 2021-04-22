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У вас двійня? Вагітна Квіткова викликала ажіотаж у мережі фотосетом у бікіні

Автор: Lite

Дружина екс-"Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова викликала жваві суперечки в мережі своїми новими фото. На відпочинку з чоловіком в Дубаї дівчина, яка зараз перебуває на 28 тижні вагітності, влаштувала ефектну фотосесію в бікіні.

Знімками Квіткова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона позувала прямо у воді в купальнику, що складається з чорних плавок і білого ліфа. Руки вона поклала на свій значний живіт і ніжно посміхається.

У підписі Даша повідомила, що їм з Микитою вже пора повертатися додому.

"Привіт, #28weekspregnant. Сьогодні повертаємося додому і шалено цьому раді! Скучили за всіма рідними і роботою, яка накопичилася і чекає нас", - поділилася майбутня мама.

Даша Квіткова показала фігуру на 28 тижні вагітності (фото: instagram.com/kvittkova)

Саме розміри живота Квіткової стали причиною бурхливих обговорень в коментарях. Багатьом шанувальникам він здався занадто вже великим для 28-го тижня, тому вони припустили, що Даша або плутає терміни, або ж вагітна двійнею.

  • У вас двійня?
  • У вас там точно богатир, у мене такий животик був на 40 тижні майже
  • Такий живіт, як ніби дві дитини народяться відразу
  • Красуня Дашка, в тебе точно 28 тиждень? Я з таким животиком у 39 була. Будьте здорові з малюком
  • Ого! який великий животик
  • Красива! звичайно, дуже великий животик для 28 тижнів
  • А у вас там одна манюня або більше?
  • Яка ви гарна
  • Дуже красива
  • Як швидко пузик росте
  • Дашаааа, ви дуже ніжна і красива вагітняшка
  • Який пузатик!

Нагадаємо, раніше вагітна дружина Добриніна Даша Квіткова відверто розповіла про свого найкращого друга.

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Новини України Микита ДобринінДаша Квиткова
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