Джамала поделилась нежными семейными фото в день рождения мужа: "будь всегда"

На семейных снимках можно увидеть любовь и счастье супругов, а также нежные моменты с их сыновьями - старшим Эмиром-Рахманом и младшим Селим-Гираем.

Певица сопроводила кадры теплым поздравлением юбиляру.

"Будь всегда. Люблю. С днем рождения, Бекир", - написала 38-летняя Джамала.

Джамала растрогала подборкой семейных кадров в честь дня рождения мужа Бекира (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пары в комментариях присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов и пожеланий их семье.

Всегда влюбленные и счастливые

Класнючі

Дуже файна пара

Вітаю! Щастя родині!

Красивые такие все!!! Счастья вам

С именинником! Будьте счастливы

Радости в каждом моменте всем Вам!

Ви дуже круті, будьте завжди

Щастя вашій чудовій родині!

Прекрасні! надихаєте своєю сім‘єю

Красивая пара

Ви прекрасні! Променисті, світлі і щасливі! Здоров‘я і затишку іменинникові!

Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира. В конце ноября певица подтвердила свою беременность. 27 марта 2018 года родила первого сына, которого назвала Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым. А 19 июня 2020 года артистка стала мамой во второй раз - она родила сына Селима-Гирая.