Джамала поділилася ніжними сімейними фото в день народження чоловіка: "будь завжди"

Чоловік української співачки Джамали Бекір Сулейманов 29 жовтня відзначає день народження - йому виповнилося 30 років.
Зіркова дружина трепетно привітала іменинника в Instagram і показала серію зворушливих спільних фото з коханим.
На сімейних знімках можна побачити любов і щастя подружжя, а також ніжні моменти з їхніми синами - старшим Еміром-Рахманом і молодшим Селім-Гіраєм.
Співачка супроводила кадри теплим привітанням ювіляру.
"Будь завжди. Люблю. З днем народження, Бекір", - написала 38-річна Джамала.
Джамала зворушила добіркою сімейних кадрів на честь дня народження чоловіка Бекіра (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники пари в коментарях приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів і побажань їх сім'ї.
Нагадаємо, 26 Квітня 2017 року Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра. Наприкінці листопада співачка підтвердила свою вагітність. 27 березня 2018 року народила першого сина, якого назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим. А 19 червня 2020 року артистка стала мамою вдруге - вона народила сина Селіма-Гірая.
Нагадаємо, раніше Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами.