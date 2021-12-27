Джамала впервые рассказала о сложных отношениях сыновей: не хочется, чтобы посторонний вмешивался

Эмир-Рахман ревнует маленького братика, и это может выражаться даже небольшой агрессией.

Джамала рассказала о ревности старшего сына к младшему (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Он хочет его как-то обнять, ну так, не по-хорошему. Есть какой-то такой момент, когда ты контролируешь именно, как он держит его, как он берет за руку, как он касается", —призналась Джамала.

Певица ответила на вопрос, не планирует ли она посетить психолога и попытаться найти решение проблемы со специалистом.

"Если честно, я и сама не хожу. Я знаю, что сейчас это супермодно и все говорят: "Пойди, пойди". Для меня поход к психологу – это написать песню", - поделилась собственным лайфхаком звезда.

"Мне не хочется, чтобы кто-то посторонний вмешивался в наш микроклимат. Мне кажется, мы справимся", – объяснила Джамала.