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Джамала впервые рассказала о сложных отношениях сыновей: не хочется, чтобы посторонний вмешивался

Автор: Ольвия Агаркова

Джамала – мама двух прекрасных сыночков, в которых души не чает: трехлетнего Эмир-Рахмана и полуторагодовалого Селим-Гирая. Конечно, певице порой бывает непросто справляться с двумя малышами, но она растит их в любви и заботе и с радостью делиться достижениями детей.

Артистка впервые призналась, что между братьями не все гладко – виной тому детская ревность. О проблемах Джа рассказала Кате Осадчей в интервью для программы "Светская жизнь".

Эмир-Рахман ревнует маленького братика, и это может выражаться даже небольшой агрессией.

Джамала рассказала о ревности старшего сына к младшему (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Он хочет его как-то обнять, ну так, не по-хорошему. Есть какой-то такой момент, когда ты контролируешь именно, как он держит его, как он берет за руку, как он касается", —призналась Джамала.

Певица ответила на вопрос, не планирует ли она посетить психолога и попытаться найти решение проблемы со специалистом.

"Если честно, я и сама не хожу. Я знаю, что сейчас это супермодно и все говорят: "Пойди, пойди". Для меня поход к психологу – это написать песню", - поделилась собственным лайфхаком звезда.

"Мне не хочется, чтобы кто-то посторонний вмешивался в наш микроклимат. Мне кажется, мы справимся", – объяснила Джамала.

Напомним, что ранее Джамала признавалась – она наслаждается материнством, а сыновья ее окрыляют и мотивируют. Она также подчеркивает, как важна вера и поддержка родителями своих детей и их стремления.

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Джамала