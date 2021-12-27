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Джамала вперше розповіла про складні стосунки синів: не хочеться, щоб сторонній втручався

Автор: Ольвія Агаркова

Джамала - мама двох прекрасних синочків, в яких душі не чає: трирічного Емір-Рахмана і півторарічного Селім-Гірая. Звичайно, співачці часом буває непросто справлятися з двома малюками, але вона ростить їх в любові і турботі і з радістю ділитися досягненнями дітей.

Артистка вперше зізналася, що між братами не все гладко – виною тому дитячі ревнощі. Про проблеми Джа розповіла Каті Осадчій в інтерв'ю для програми "Світське життя".

Емір-Рахман ревнує маленького братика, і це може виражатися навіть невеликою агресією.

Джамала розповіла про ревнощі старшого сина до молодшого (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Він хоче його якось обійняти, ну так, не по-хорошому. Є якийсь такий момент, коли ти контролюєш саме, як він тримає його, як він бере за руку, як він торкається", — зізналася Джамала.

Співачка відповіла на питання, чи не планує вона відвідати психолога і спробувати знайти рішення проблеми з фахівцем.

"Якщо чесно, я і сама не ходжу. Я знаю, що зараз це супермодно і всі кажуть: "Піди, піди". Для мене похід до психолога – це написати пісню", - поділилася власним лайфхаком зірка.

"Мені не хочеться, щоб хтось сторонній втручався в наш мікроклімат. Мені здається, ми впораємося", - пояснила Джамала.

Нагадаємо, що раніше Джамала зізнавалася – вона насолоджується материнством, а сини її окрилюють і мотивують. Вона також підкреслює, наскільки важливою є віра та підтримка батьків своїх дітей та їхніх прагнення.

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Джамала