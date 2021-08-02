Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засветили истинные чувства на отдыхе в Италии

Влюбленные начали свой вояж в Сен-Тропе, а затем на яхте стоимостью 130 миллионов долларов отправилась в Италию. Певица и актер задержались на пару дней у побережья Монако, а затем засветились в Амальфи. На фото, сделанных репортерами, пара выглядит просто безупречно: Дженнифер и Бен все время целуются, веселятся и не отходят друг от друга ни на шаг.

Дженнифер Лопес редко делится фото с Аффлеком (фото: instagram.com/jlo)

Интересно, что Лопес уже успела обзавестись подвеской с именем любимого. Цепочка с буквами B, E, N, как оказалось, - подарок самого Аффлека. Также на некоторых снимках заметно, что Дженнифер указывает Бену на кольцо. Это заставило сеть думать, что она намекает на помолвку.

Тем не менее, несмотря на такие хорошие знаки, есть и те, кто сомневается в искренности романа. Так, многие фанаты уверены, что это фейк. И что на большинстве фото пара выглядит, словно разыгрывает спектакль. Этого же мнения придерживается и астролог. Что ж, поживем - увидим.