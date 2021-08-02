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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек засвітили справжні почуття на відпочинку в Італії

Автор: RBC.UA

52-річна Дженніфер Лопес і 48-річний Бен Аффлек продовжують радувати фанатів своїм романом, що знову спалахнув.

Зараз пара відпочиває в Італії, і папараці не втомлюються постачати шанувальників новими доказами любові пари.

Закохані почали свій вояж в Сен-Тропе, а потім на яхті вартістю 130 мільйонів доларів вирушила до Італії. Співачка і актор затрималися на пару днів біля узбережжя Монако, а потім засвітилися в Амальфі. На фото, зроблених репортерами, пара виглядає просто бездоганно: Дженніфер і Бен весь час цілуються, веселяться і не відходять один від одного ні на крок.

Дженніфер Лопес рідко ділиться фото з Аффлеком (фото: instagram.com/jlo)

Цікаво, що Лопес вже встигла обзавестися підвіскою з ім'ям коханого. Ланцюжок з буквами B, E, N, як виявилося, - подарунок самого Аффлека. Також на деяких знімках помітно, що Дженніфер вказує Бену на кільце. Це змусило мережу думати, що вона натякає на заручини.

Проте, незважаючи на такі хороші знаки, є й ті, хто сумнівається в щирості роману. Так, багато фанатів впевнені, що це фейк. І що на більшості фото пара виглядає, немов розігрує виставу. Цієї ж думки дотримується і астролог. Що ж, поживемо - побачимо.

Раніше ми писали, як виглядає Дженніфер в реальному житті без макіяжу.

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Дженніфер Лопесроман