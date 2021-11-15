Дженнифер Лопес показала, как сделать "сияющий" макияж на праздники

Платье на тонких бретельках с блестящими камнями оголило спину, а благодаря высокому разрезу продемонстрировало стройные ноги Лопес. Она подобрала к нему серебристые босоножки на внушительных шпильках с завязками на щиколотках, а также блестящую сумочку и длинные серьги с камнями. Но особого внимания заслуживает мейк-ап звезды.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Волосы певицы были уложены достаточно просто, что позволило в центр внимания поставить макияж. Певица явно хотела сделать на нем акцент, так как при его создании она пользовалась продуктами своей бьюти-марки JLo Beauty. Поклонники отметили, что с его помощью звезда засияла еще ярче.

Губы Джей Ло оставила нейтральными, бежево-розовая помада, которая делает их зрительно более пухлыми - ее давний трюк. А для глаз использовала дымчато-серые тени, которые нанесла широкой линией почти без растушевки. Вместе с накладными ресницами это дало потрясающий эффект максимально распахнутых глаз. Брови Дженнифер были тщательно прокрасили коричневым карандашом в тон волосам. Последний штрих - кирпичные румяна и золотистый хайлайтер.