Дженніфер Лопес показала, як зробити "сяючий" макіяж на свята

Сукня на тонких бретельках з блискучими каменями оголила спину, а завдяки високому розрізу продемонструвала стрункі ноги Лопес. Вона підібрала до неї сріблясті босоніжки на значних шпильках із зав'язками на щиколотках, а також блискучу сумочку і довгі сережки з камінням. Але особливої уваги заслуговує мейк-ап зірки.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Волосся співачки було укладене досить просто, що дозволило в центр уваги поставити макіяж. Співачка явно хотіла зробити на ньому акцент, так як при його створенні вона користувалася продуктами своєї б'юті-марки JLo Beauty. Шанувальники відзначили, що з його допомогою зірка засяяла ще яскравіше.

Губи Джей Ло залишила нейтральними, бежево-рожева помада, яка робить їх візуально більш пухкими - її давній трюк. А для очей використовувала димчасто-сірі тіні, які нанесла широкою лінією майже без розтушовування. Разом з накладними віями це дало приголомшливий ефект макисмально розкритих очей. Брови Дженніфер були ретельно фарбовані коричневим олівцем в тон волоссю. Останній штрих - цегляні рум'яна і золотистий хайлайтер.