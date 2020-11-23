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Дженнифер Лопес в сияющем костюме восхитила роскошным декольте и стройными ногами

Автор: Lite

Певица вновь оголилась

51-летняя Дженнифер Лопес вновь примерила костюм, который привлек внимание сразу ко всем достоинствам своей фигуры. Звезда блистает на ежегодном мероприятии American Music Awards, которое в этом году было проведено, несмотря на карантин. Все присутствующие были одеты в маски, а звезды на красной ковровой дорожке появлялись по одному.

Дженнифер в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

На ивент певица надела костюм из серой блестящей ткани. Блуза с длинными рукавами и утрированными плечами, а также глубоким вырезом на груди отлично сочеталась с длинной юбкой, дополненной высоким разрезом по ноге. С помощью наряда Дженнифер подчеркнула внимание к роскошной груди, плоскому животу и стройным ногам.

Певица покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

Образ артистки дополнили утонченные босоножки на высоких каблуках с переплетами на щиколотках, а также клатч им в тон и массу колец с драгоценными камнями. Макияж с блестящими тенями и длинными накладными ресницами, а также нейтральными губами завершил безупречный образ звезды. Прическу Лопес сделали с эффектном мокрых волос.

За свой эффектный образ звезда получила массу комплиментов от фанатов и одобрительных отзывов от критиков.

Напомним, ранее Дженнифер восхитила сеть своим выходом в красном платье.

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Новости Украины певецДженнифер Лопес