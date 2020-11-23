Дженніфер Лопес у сяючому костюмі захопила розкішним декольте і стрункими ногами

51-річна Дженніфер Лопес знову приміряла костюм, який привернув увагу відразу до всіх достоїнств своєї фігури. Зірка блищить на щорічному заході American Music Awards, який в цьому році було проведено, незважаючи на карантин. Всі присутні були одягнені в маски, а зірки на червоній килимовій доріжці з'являлися по одному.

Дженніфер в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

На івент співачка одягла костюм з сірої блискучої тканини. Блуза з довгими рукавами і перебільшеними плечима, а також глибоким вирізом на грудях чудово поєднувалася з довгою спідницею, доповненою високим розрізом по нозі. З допомогою вбрання Дженніфер підкреслила увагу до розкішних грудей, плоского животу і струнких ніг.

Співачка підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

Образ артистки доповнили витончені босоніжки на високих підборах з палітурками на щиколотках, а також клатч їм в тон і маса кілець з дорогоцінними каменями. Макіяж з блискучими тінями і довгими накладними віями, а також нейтральними губами завершив бездоганний образ зірки. Зачіску Лопес зробили з ефектом мокрого волосся.

За свій ефектний образ зірка отримала масу компліментів від фанатів та схвальних відгуків від критиків.

Нагадаємо, раніше Дженніфер захопила мережу своїм виходом у червоному платті.