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Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music Awards

Автор: RBC.UA

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии American Music Awards - крупного музыкального события, которое приравнивается по значимости к "Грэмми". На сцене появилисьали BTS, которые получили награду Artist of The Year, Оливия Родриго - New Artist of The Year, Coldplay, Silk Sonic, Дженнифер Лопес и другие. А на красной дорожке - масса стильных знаменитостей.

Предлагаем полюбоваться самыми яркими и весьма неординарными образами.

Многие гости церемонии удивили выбором образов. Так, Дженнифер Лопес появилась в свадебном наряде, чем спровоцировала разговоры о своем скором замужестве. Mаneskin, вопреки любви к провокации, выбрали классические смокинги. А вот Винни Хурлоу, которая всегда отдает предпочтение соблазнительным нарядам, пришла в роскошном "голом" платье.

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/amas)

BTS (фото: instagram.com/amas)

Винни Харлоу (фото: instagram.com/amas)

Mаneskin (фото: instagram.com/amas)

Колсон Бэйкер с дочерью (фото: instagram.com/amas)

Билли Портер (фото: instagram.com/amas)

Оливия Родриго (фото: instagram.com/amas)

Карди Би (фото: instagram.com/amas)

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