Дженніфер Лопес у весільній сукні, Maneskin в смокінгах: найяскравіші образи American Music Awards

У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії American Music Awards - гучної музичної події, яка прирівнюється за значимістю до "Греммі". На сцені з'явилися BTS, які отримали нагороду Artist of The Year, Олівія Родріго - New Artist of The Year, Coldplay, Silk Sonic, Дженніфер Лопес та інші. А на червоній доріжці - маса стильних знаменитостей.