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Дженніфер Лопес у весільній сукні, Maneskin в смокінгах: найяскравіші образи American Music Awards

Автор: RBC.UA

У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії American Music Awards - гучної музичної події, яка прирівнюється за значимістю до "Греммі". На сцені з'явилися BTS, які отримали нагороду Artist of The Year, Олівія Родріго - New Artist of The Year, Coldplay, Silk Sonic, Дженніфер Лопес та інші. А на червоній доріжці - маса стильних знаменитостей.

Пропонуємо помилуватися найяскравішими і вельми неординарними образами.

Багато гостей церемонії здивували вибором образів. Так, Дженніфер Лопес з'явилася у весільному вбранні, чим спровокувала розмови про своє швидке заміжжя. Mаneskin, всупереч любові до провокації, вибрали класичні смокінги. А ось Вінні Хурлоу, яка завжди віддає перевагу спокусливим вбранням, прийшла в розкішній "голій" сукні.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/amas)

BTS (фото: instagram.com/amas)

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/amas)

Мапеѕкіп (фото: instagram.com/amas)

Колсон Бейкер з дочкою( фото :instagram.com/amas)

Біллі Портер (фото: instagram.com/amas)

Олівія Родріго (фото: instagram.com/amas)

Карді Бі (фото: instagram.com/amas)

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