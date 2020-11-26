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Джиджи Хадид показала крупным планом 2-месячную дочь: просто ангел

Автор: Lite

Модель стала менее скрытной

Джиджи Хадид в последнее время стала часто делиться фото новорожденной дочери. Не так давно она выставила кадр с прогулки, где демонстрирует свою "форму" для подобных случаев. Модель, которая вновь вернулась к работе и съемкам, примерила комфортные вещи, включая вязаный кардиган, а также спортивный голубой костюм и черную шапку с принтом. Дополнили образ коричневые ботильоны на низком ходу, которые она обула вместе с высокими носками.

Джіиджи с дочкой (фото: instagram.com/gigihadid)

Девочка одета в забавный костюм: на фото хорошо видно капюшон с ушками. Джиджи зафиксировала ребенка с помощью специальной сумки у себя на груди, немного облегчив себе задачу. Молодая мамочка и ее 2-месячная дочь смотрятся невероятно мило. Фанаты остались в восторге, и старшая Хадид решила чаще баловать их милым контентом.

Новое фото на ее странице с дочкой получилось не менее очаровательным. Джиджи сделала селфи, на котором она с дочерью позирует крупным планом. Правда, лица девочки она так и не показала. Но и то, что открылось глазам подписчиков, просто невероятно их умилило.

"Самая красивая", - написала Эмили Ратаковски, которая и сама ожидает первенца. "Сколько света", "Какая милая макушка", "Моя малышка", "Так мило", "Вы невероятные", "Красота", "Так сладко", "2 ангела", "Восхитительные девочки!", - пишут фолловеры Джиджи.

Напомни, младшая сестра Джиджи Белла полностью изменила стиль.

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