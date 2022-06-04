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Джоли - 47: яркие фото голливудской красотки, которая поддерживает Украину

Анджелина Джоли (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

4 июня празднует день рождения популярный секс-символ, икона стиля и одна из самых красивых женщин мира Анджелина Джоли - голливудской диве исполнилось 47 лет.

Предлагаем посмотреть ниже самые яркие фото знаменитой актрисы, которая поддерживает Украину во время войны с РФ и даже посетила Львов в конце апреля.

Анджелина Джоли - талантливая актриса, режиссер, сценарист, а также фотомодель и посол доброй воли ООН. Обладательница двух премий "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Артистка снялась во множестве популярных фильмов, создала образцовую семью с американским актером Брэдом Питтом и завела с ним детей, однако в итоге все же развелась с голливудским секс-символом. Сейчас у нее шестеро детей, трое из них приемные - камбоджиец, эфиопка, вьетнамец. А свою дочку Шайло Анджелина родила в Намибии, поэтому девочка - гражданка этой страны.

С 2001 года Анджелина - посол доброй воли ООН. Она работала в лагере афганских беженцев в Пакистане, основала школы для девочек в Кении, открыла фонд защиты дикой природы в пустыне Калахари.

К слову, Джоли носит кольцо украинских ювелиров. На пальце звезды заметили серебряное украшение с изображением карты Украины. Во время приезда в Украину 30 апреля кинозвезда получила в подарок перстень с изображением карты Украины.

Смотрите яркие фото Анджелины Джоли

Анджелина Джоли - одна из самых красивых женщин мира (orelmeha.ru)

Ранее мы сообщали что Анджелина Джоли посетила Львов и провела с жителями почти весь день.

В частности, актриса показала на весь мир, как маленькая украинка игралась обломком бомбы.

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Анджелина Джоли