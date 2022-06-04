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Джолі - 47: яскраві фото голлівудської красуні, яка підтримує Україну

Анджеліна Джолі (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

4 червня святкує день народження популярний секс-символ, ікона стилю і одна з найкрасивіших жінок світу Анджеліна Джолі - голлівудській діві виповнилося 47 років.

Пропонуємо переглянути нижче найяскравіші фото знаменитої актриси, яка підтримує Україну під час війни з РФ і навіть відвідала Львів в кінці квітня.

Анджеліна Джолі - талановита актриса, режисер, сценарист, а також фотомодель і посол доброї волі ООН. Володарка двох премій "Оскар", трьох премій" Золотий глобус" і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Артистка знялася в безлічі популярних фільмів, створила зразкову сім'ю з американським актором Бредом Піттом і завела з ним дітей, проте в підсумку все ж розлучилася з голлівудським секс-символом. Зараз у неї шестеро дітей, троє з них прийомні - камбоджієць, ефіопка, в'єтнамець. А свою дочку Шайло Анджеліна народила в Намібії, тому дівчинка - громадянка цієї країни.

З 2001 року Анджеліна - посол доброї волі ООН. Вона працювала в таборі афганських біженців в Пакистані, заснувала школи для дівчаток в Кенії, відкрила фонд захисту дикої природи в пустелі Калахарі.

До слова, Джолі носить каблучку українських ювелірів. На пальці зірки помітили срібну прикрасу із зображенням карти України. Під час приїзду в Україну 30 квітня кінозірка отримала в подарунок перстень із зображенням карти України.

Дивіться яскраві фото Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі - одна з найкрасивіших жінок світу (orelmeha.ru)

Раніше ми повідомляли що Анджеліна Джолі відвідала Львів і провела з жителями майже весь день.

Зокрема, актриса показала на весь світ, як маленька українка гралася уламком бомби.

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Анджеліна Джолі