Джон Ледженд впервые выступит в Украине

На его счету 12 премий Грэмми, "Оскар", Золотой глобус, "Тони", "Эмми" и другие.

Джон Ледженд (фото: Joe Pugliese)

За свою карьеру John Legend выпустил семь популярных альбомов, а его песня All Of Me – одна из самых продаваемых песен всех времен.

Несмотря на всемирную популярность и любовь публики, Украину артист посетит впервые.

Выступление музыканта состоится 26 июня, сообщают организаторы фестиваля.