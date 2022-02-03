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Джон Ледженд впервые выступит в Украине

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Четверг 03 февраля 2022 20:17
Джон Ледженд впервые выступит в Украине Джон Ледженд (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Популярный американский певец Джон Ледженд John Legend впервые приедет в Украину. Певец стал хедлайнером Leopolis Jazz Fest, о чем сообщила пресс-служба фестиваля на днях.

Всемирно известный американский певец, автор песен и актер, Джон Ледженд (настоящее имя Джон Стивенс) за свою карьеру собрал немыслимое количество номинаций и премий.

На его счету 12 премий Грэмми, "Оскар", Золотой глобус, "Тони", "Эмми" и другие.

Джон Ледженд впервые выступит в Украине

Джон Ледженд (фото: Joe Pugliese)

За свою карьеру John Legend выпустил семь популярных альбомов, а его песня All Of Me – одна из самых продаваемых песен всех времен.

Несмотря на всемирную популярность и любовь публики, Украину артист посетит впервые.

Выступление музыканта состоится 26 июня, сообщают организаторы фестиваля.

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