Джон Ледженд вперше виступить в Україні

На його рахунку 12 премій Греммі, "Оскар", Золотий глобус, "Тоні", "Еммі" та інші.

Джон Ледженд (фото: Joe Pugliese)

За свою кар'єру John Legend випустив сім популярних альбомів, а його пісня All Of Me одна з найбільш продаваних пісень усіх часів.

Незважаючи на всесвітню популярність і любов публіки, Україну артист відвідає вперше.

Виступ музиканта відбудеться 26 червня, повідомляють організатори фестивалю.