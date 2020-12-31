DZIDZIO со слезами на глазах рассказал о смерти отца: очень сложно

Украинский певец Михаил Хома, который более известен как DZIDZIO, рассказал, что его отец умер, когда ему было 13 лет. Артист очень тяжело пережил утрату.

По словам певца, он был сильно к нему привязан. За неделю до смерти отец жаловался на боли. При этом он плохо себя чувствовал и был очень слаб. Его госпитализировали, когда стало совсем плохо с самочувствием, рассказал DZIDZIO в интервью "Слава+".

"Я помню момент, это было 8 марта, отца надо было везти в больницу – с Новояворовска во Львов. Его уже неделю голова болела... Его сначала не хотели везти, потому что праздник, все отмечают. Помню, что в этот день он подошел ко мне, мы всегда на руках боролись. Я тогда его просто не узнал, он был очень слаб. Когда приехала скорая, чтобы забрать отца, он мне из последних сил пожал руку. Мы с сестрой пошли домой, через 5 часов вернулась мама. Ее просто заносили в дом. Было очень сложно. Мой отец был очень классным человеком" - рассказал артист.

В тот момент он не мог понять, почему отца не стало так рано, и об этом говорил с Богом.

DZIDZIO рассказал о смерти своего отца

Напомним, не так давно в Киеве неизвестные напали на DZIDZIO, забрызгали его слезоточивым газом, забрали смартфон и другие вещи певца. Также ему нанесли телесные повреждения.

Ранее жена Виктора Павлика пожаловалась на жизнь. Она рассказала, что для них с мужем был тяжелый год. Они пережили смерть сына артиста, время, когда не было работы. Кроме того, пришлось переносить свадьбу, а еще были финансовые трудности.