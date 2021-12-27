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Ефросинина призналась, почему ее дочь досрочно вернулась из Канады: ставит нас перед фактом

Автор: Styler

Маша Ефросинина в прошлом году со слезами на глазах рассказала, что ее дочь Нана уехала получать образование за границей – в Канаду. Звездная мама очень переживала по этому поводу, ведь до этого никогда так надолго не расставалась с любимой девочкой.

И вот, в новом выпуске программы "Светская жизнь" ведущая рассказала, что Нана после года отсутствия вернулась домой, в Украину.

Звездная мама призналась, что девушка окончила экстерном оба полугодия. Настоящим стимулом для Наны стала длительная разлука с родными и жизнь вдалеке от них.

Нана растет очень домашней девушкой и не любит шумные туссовки и лишнее внимание (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Так случилось, что она попала во взрослую жизнь за границу, в Канаду, именно в разгар пандемии. Она не видела ни страны, ни улиц, она не видела ничего", - посетовала ведущая.

"Она жила в резиденции и осознание того, что она живет за 10 тысяч километров от нас... Даже если у нее заболит живот, ей некуда идти, что-то там у нее перевернуло… Она принимает решение, что нет, она хочет быть ближе к нам, и ставит нас перед фактом, что 12 класс колледжа она сдаст за один семестр, и сдала", — рассказала Маша.

Также звездная мама рассекретила, куда собирается поступать ее дочь и где намерена получить высшее образование. Маша уточнила, что девушка вместе с родными облюбовала европейские страны, а не Канаду или США.

"Мы выбрали пятерку университетов от самого высокого сорта, где надо будет почки продавать, до немного меньшего. От Лондона до Австрии. Нана будет идти на коммуникации, на социологию, и даже несколько раз я слышала слово "политология", — поделилась ближайшими планами ведущая.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала историю из жизни дочери, когда выручила девушку и ее друзей, и таким образом стала ближе к Нане и укрепила с ней доверительные отношения.

Также Маша пояснила, почему Нана избегает публичности и не хочет вести светскую жизнь. Этому поспособствовал один случай, который приключился с девочкой во время школьной экскурсии.

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Маша Ефросинина