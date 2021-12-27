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Єфросиніна зізналася, чому її дочка достроково повернулася з Канади: ставить нас перед фактом

Автор: Styler

Маша Єфросиніна минулого року зі сльозами на очах розповіла, що її дочка Нана поїхала здобувати освіту за кордоном - до Канади. Зіркова мама дуже переживала з цього приводу, адже до цього ніколи так надовго не розлучалася з коханою дівчинкою.

І ось, в новому випуску програми "Світське життя" ведуча розповіла, що Нана після року відсутності повернулася додому, в Україну.

Зіркова мама зізналася, що дівчина закінчила екстерном обидва півріччя. Справжнім стимулом для Нани стала тривала розлука з рідними і життя далеко від них.

Нана росте дуже домашньою дівчиною і не любить галасливі тусовки і зайву увагу (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Так сталося, що вона потрапила в доросле життя за кордон, в Канаду, саме в розпал пандемії. Вона не бачила ні країни, ні вулиць, вона не бачила нічого", - поскаржилася ведуча.

"Вона жила в резиденції і усвідомлення того, що вона живе за 10 тисяч кілометрів від нас... Навіть якщо у неї заболить живіт, їй нікуди йти, щось там у неї перевернуло... Вона приймає рішення, що ні, вона хоче бути ближче до нас, і ставить нас перед фактом, що 12 клас коледжу вона здасть за один семестр, і здала", - розповіла Маша.

Також зіркова мама розсекретила, куди збирається вступати її дочка і де має намір отримати вищу освіту. Маша уточнила, що дівчина разом з рідними облюбувала європейські країни, а не Канаду або США.

"Ми вибрали п'ятірку університетів від найвищого ґатунку, де треба буде нирки продавати, до трохи меншого. Від Лондона до Австрії. Нана буде йти на комунікації, на соціологію, і навіть кілька разів я чула слово "політологія", - поділилася найближчими планами ведуча.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла історію з життя дочки, коли виручила дівчину і її друзів, і таким чином стала ближче до Нани і зміцнила з нею довірчі стосунки.

Також Маша пояснила, чому Нана уникає публічності і не хоче вести світське життя. Цьому посприяв один випадок, який трапився з дівчинкою під час шкільної екскурсії.

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Маша Єфросиніна