На экране с пеленок: топ-5 актеров, которым нет и 30, но кажется, мы знаем их вечность

Дав Камерон

Она стала звездой благодаря роли сестер-близнецов в шоу Лив и Мэдди на канале Дисней (шоу, за которое она получила премию "Эмми"), а также сыграла Мэл во франшизе Диснея "Потомки", в сериале "Крутые девчонки", который сейчас приостановлен. Помимо актерской карьеры, Дав поет и даже снялась в бродвейской постановке "Бестолковые".

Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

Кирнан Шипка

Кирнан сыграла Салли Дрейпер в "Безумцах" и сыграла Сабрину Спеллман в "Леденящих душу приключениях Сабрины" - она даже повторила эту роль в качестве гостя в "Ривердейле".

В настоящее время она работает над несколькими проектами, такими как "Сантехники Белого дома", "Плавание с акулами", "Уайлдфлауэр", "Золотая клетка" и "Незнакомцы с холма Арго".

Кирнан Шипка (фото: instagram.com/kiernanshipka)

Хлоя Морец

Когда-то малышка проснулась знаменитой после фильма "Пипец", потом были "Если я останусь", "Кэрри", "Впусти меня", "Мать/Андроид", "Том и Джерри", "Грета", "Суспирия", "Ноябрьские преступники", «Мозг в огне» и многие другие проекты.

Сейчас взрослая девушка не менее знаменита, она работает над фильмом "Любовь - это оружие".

Хлоя Морец (фото: instagram.com/chloegmoretz)

Тимоти Шаламе

Тимоти играет с самого детства, но ролью, которая прославила его на весь мир, стала работа в фильме "Назови меня своим именем" (за который он был номинирован на "Оскар").

Также яркие роли Тимоти - в проектах: "Дюна", "Леди Берд", "Маленькие женщины", "Не смотри вверх", "Король", "Красивый мальчик" и "Интерстеллар".

В настоящее время он собирается сыграть главную роль в римейке Вилли Вонки "Вонка", а также в продолжении "Дюны".

Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)

Зендая

В настоящее время она играет главную роль в сериале "Эйфория" и снималась в фильмах Marvel "Человек-паук", "Величайший шоумен", "Малкольм и Мари", "Дюна" и других.

Зендая также является самой молодой персоной, получившим премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале за роль в "Эйфории".

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)