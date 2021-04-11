Экс-"Холостяк" Иракли Макацария рассекретил свою избранницу: любовь моей жизни

Снимок был сделан на дне рождения стройной брюнетки, который она отмечала в Грузии. Лиза одета в элегантное маленькое черное платье, которое позволило ей оголить стройные длинные ножки, она собрала волосы в высокую прическу. Иракли обнял любимую за талию и влюблено смотрит ей прямо в глаза.

"Любовь моей жизни", - подписал эффектный кадр экс-холостяк.

Иракли Макацария познакомил поклонников с любимой (фото: instagram.com/maqatsa)

На своей странице в соцсети счастливая избранница 36-летнего бизнесмена также поделилась совместными фото с ним. Пара сидит за столиком в ресторане и лучезарно улыбается. К слову, одно из романтических фото Иракли запостил в раздел "сторис".

Лиза поделилась счастливыми фото со звездным избранником (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Поклонники Иракли искренне порадовались тому, что он, наконец, обрел счастье в личной жизни и познакомил их со второй половинкой. За Макацарию порадовались и его звездные друзья: Анита Луценко, Григорий Решетник, Ольга Цибульская, Санта Димопулос и другие.