Екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив свою обраницю: любов мого життя

Знімок був зроблений на дні народження стрункою брюнетки, який вона відзначала в Грузії. Ліза одягнена в елегантне маленьке чорне плаття, яке дозволило їй оголити стрункі довгі ніжки, вона зібрала волосся у високу зачіску. Іраклі обійняв кохану за талію і закохано дивиться їй прямо в очі.

"Любов мого життя", - підписав ефектний кадр екс-холостяк.

Іраклі Макацарія познайомив шанувальників з коханою (фото: instagram.com/maqatsa)

На своїй сторінці в соцмережі щаслива обраниця 36-річного бізнесмена також поділилася спільними фото з ним. Пара сидить за столиком в ресторані і променисто посміхається. До речі, одне з романтичних фото Іраклі запостив в розділ "сторіс".

Ліза поділилася щасливими фото із зірковим обранцем (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Шанувальники Іраклі щиро пораділи тому, що він, нарешті, знайшов щастя в особистому житті і познайомив їх з другою половинкою. За Макацарію пораділи і його зіркові друзі: Аніта Луценко, Григорій Решетник, Ольга Цибульська, Санта Дімопулос та інші.