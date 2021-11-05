Экс-участница эпатажных "Пающих Трусов" поразила лирической песней

Liz Gun Lite (фото: Muscreators)

"Eighteen" - это легкая ностальгия о беззаботных временах, когда тебе было 18 лет. Песня о переходе во взрослую жизнь, в которой открывается новый мир и новые возможности, но также и проблемы, которые испытывают нашу моральную устойчивость.

В начале песня была совсем не похожей на балладу, которую можно услышать сейчас. По стилистике она напоминала группу Kiss и несла совсем другой подтекст. Это была "эдакая рок-н-ролльная тема о вечеринках с намеком на секс".

Liz Gun Lite (фото: Muscreators)

После смены первого состава группы у "Eighteen" изменилась мелодия, стиль, аранжировка и содержание, при том, что текст остался неизменным.

"К сожалению, мы взрослеем и по разным причинам теряем эту энергию и силу, которая у нас была в 18 лет. Эта песня является также месседжем, чтобы как можно дольше сохранять то ощущение 18-летнего человека, сколько бы лет вам ни было", - говорит Лизгунова.