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Екс-учасниця епатажних "Пающіх Трусов" вразила ліричною піснею

Автор: Lite

Вокалістка гурту "Скрябін" та екс-фронтвумен епатажних "Пающіх Трусов" Ольга Лізгунова очолила проєкт Liz Gun Lite і презентувала англомовну рок-баладу "Eighteen".

Пісня написана в тандемі з іншим учасником "Скрябін" Дмитром Сергеєвим

Liz Gun Lite (фото: Muscreators)

"Eighteen" - це легка ностальгія про безтурботні часи, коли тобі було 18 років. Пісня про перехід в доросле життя, в якому відкривається новий світ та нові можливості, але також й проблеми, які випробовують нашу моральну стійкість.

На початку пісня була зовсім не схожою на баладу, яку можна почути зараз. За стилістикою вона нагадувала гурт Kiss і несла зовсім інший підтекст. Це була "така собі рок-н-рольна тема про вечірки з натяком на секс".

Liz Gun Lite (фото: Muscreators)

Після зміни першого складу гурту у "Eighteen" змінилася мелодія, стиль, аранжування і зміст, при тому, що текст залишився незмінним.

"На жаль, ми дорослішаємо і з різних причин втрачаємо цю енергію і силу, яка у нас була у 18 років. Ця пісня є також меседжем, щоб якомога довше зберігати те відчуття 18-річної людини, скільки б років вам не було", - каже Лізгунова.

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