Экс-ведущая "Орла и Решки" поправилась на 12 кг: несколько месяцев была депрессия

Леся Никитюк призналась, что очень переживала после ухода из проекта "Орел и Решка"

Знаменитая и всегда позитивная Леся Никитюк впала в депрессию и на почве этого поправилась на 12 кг. Это произошло после того, как ведущая ушла из проекта "Орел и Решка" пару лет назад.

В интервью журналу "Телегид" Леди Ле призналась, что в тот период она была настолько подавлена, что даже не выходила из дому.

"Когда в "Орле и Решке" меня заменила Настя Короткая, это стало большой неожиданностью и потрясением. Несколько месяцев у меня была депрессия: я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы. За это время поправилась на 12 кг! В чувство привел друг, который заметил в моих глазах отсутствие блеска. Тогда осознала, что я опустила руки. А так нельзя! Да и не в моем стиле сдаваться. В этой жизненной точке поняла: несмотря ни на что нужно идти вперед", - призналась звезда "Le Маршрутки".

Да, какой бы веселой ни казалась Леся со стороны, но ей тоже бывает грустно. Причем - довольно часто.

"Открою вам небольшой секрет: я очень ранимый человек. И какой бы сильной ни казалось, принимаю все очень близко к сердцу, все всерьез: и слово друга, и комментарий подписчика в соцсетях. Всегда все слышу, читаю и на все реагирую. Пока не научилась отгораживаться и ставить барьеры. Не знаю, хорошо это или плохо", - резюмировала ведущая Нового канала.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что недавно "соблазнительная русалочка" Леся Никитюк показала идеальную фигуру в прозрачном платье.