Экс-жена Андре Тана сделала заявление о разводе и разделе имущества: во многом виновата я

По словам Алины, их брак с Таном распался из-за того, что они много времени работали вместе и все их разговоры в домашней обстановке были о рабочих моментах. Пара сумела построить успешный бизнес, но , при этом, принесла в жертву семейное счастье.

"Скорее всего, это тоже моя ошибка как девочки, так как я должна была быть девочкой дома и не говорить так много о бизнесе дома. Поэтому я возьму здесь 50% процентов вины на себя и скажу, что во многом виновата я", - признаечтся Харечко.

Экс-супруга дизайнера рассказала, как они с модельером поделили имущество. Так, по ее словам, у Андре осталось три квартиры в центре Киева на Крещатике, авто и солидный банковский счет.

Алина Харчеко рассказала о разводе с экс-супругом Андре Таном

"У него остался счет в банке намного больше, чем получила я. Но я не буду претендовать на это все", - заверила бизнес-леди.

Алине после развода отошел частный дом, машина. Женщина согласна с таким положение вещей, ведь "бренд во многом развивался именно благодаря ему, его таланта, его гениальности".

Она отметила, что экс-супруги приняли решение разойтись не сразу – какое-то время они пытались сохранить брак, но это им не удалось.