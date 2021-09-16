Элегантные Осадчая и Горбунов сразили ярким выходом в свет: "оригинально и красиво"

Ведущая выбрала для выхода в свет элегантный наряд с изюминкой: молочный костюм, состоящий из длинного кейпа и палаццо, дополнила ансамбль черной блузкой с длинным рукавом и своим фирменным аксессуаром – шляпкой с вуалью-сеткой со стразами и сверкающими декоративными подвесками. Она позировала в сумерках на пляже, а прекрасным живописным фоном стали панорамы Киева.

Катя Осадчая в этот вечер была сама элегантность (фото: instagram.com/kosadcha)

"Съемки по расписанию", - заявила ведущая.

В разделе "сторс" Катя поделилась селфи с мужем Юрием Горбуновым. Парочка увлеенно позировала на камеру, демонстрируя прекрасное настроение.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе дома и на работе (фото: instagram.com/kosadcha)

На странице Юрия также появились снимки с женой. Элегантные супруги запечатлены на фоне киевских пейзажей правого берега.

"Вечер! Киев! Берег Днепра! Мы!" – восторженно подписал совместный снимок с женой Юрий.

Юрий и Катя позировали на фоне заката на Днепре (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники отреагировали на снимки ведущих и одарили их комплиментами.

Какие вы красивые и счастливые

Наряд обалденный

Чудесные! Как же вы гармонично смотритесь вместе!

Катя - воплощение красоты стиля, умной и доброй женщины

Очень оригинально и красиво

Шикарная

Богиня красоты

Красотка

Также парочка успела посетить еще одно светское мероприятие за вечер - вечеринку Cartier, где они блистали среди звездных гостей.

Катя и Юрий побывала на двух громких вечеринках за вечер (фото: instagram.com/kosadcha)