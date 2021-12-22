Елена Кравец рассказала о кризисе в отношениях с мужем: были на грани развода

Пара вместе уже 24 года, женаты 19 лет и воспитывают троих детей. Однако был период, когда отношения сильно пошатнулись и едва не распались. Как рассказала Елена, подобный кризис у них был лишь один и наступил пять лет назад, когда у супругов родилась двойня.

Артистка призналась, что они оказались не готовы к появлению сразу двоих маленьких детей.

"Мы зашли в непростые периоды жизни для себя. Думаю, что это тоже было связано с кризисом среднего возраста и у меня, и у него. И у нас однажды наложился один кризис на другой. Родилась двойня. Мы не были готовы, что это будет вот так. Мы очень хотели второго ребенка, и когда родилась двойня, это была лавина и это перевернуло весь наш жизненный уклад. И нас унесло, выбилась почва из-под ног. Мы стали мамой и папой", - поделилась Кравец.

Елена Кравец родила двойню в 39 лет (фото: instagram.com/ennykravets)

Кроме того, у актрисы не было декрета,о чем она сейчас жалеет. По ее словам, она сама хотела на съемки, постоянно быть занятой, так как с малышами чувствовала себя некомфортно, плюс возникали проблемы одна за другой.

У Елены произошел гормональный сбой после родов, у Сергея возникли проблемы с работой, а еще им пришлось вернуться из частного дома в тесную квартиру. Шоувумен добавила, что все это сказалось на их отношениях с мужем и долго было непонятно, что будет дальше.

"Мы столкнулись с кучей неурядиц, выбивающих нас из привычного темпа жизни. Мы как будто съехали со своей дороги и по кочкам, по ухабинам... У него улетали все, начиная в плане бизнеса. Реально, как в народе говорят, "пороблено". И мы перестали в какой-то момент иметь свой микромир – мужская и женская природа трансформировалась из нас в родителей, добывателей", - рассказала звезда.

Пара поняла, что сама не справляется с кризисом, поэтому обратилась за помощью к психотерапевту, и это стало их спасением.

"Это та форточка, через которую заносится свежий воздух в ваши отношения, когда кажется, что уже все, что уже все умерло и уже нечем дышать", - говорит Кравец.

Она также очень благодарна мужа за усилия по сохранению семьи.

"То, что более или менее все выравнивается – это заслуга Сергея, потому что, как мне кажется, он оставался в более ясном сознании, чем я. Я иногда была слишком радикально настроена", - подытожила Елена.

Елена Кравец смогла сохранить брак и наладить отношения с мужем Сергеем (фото: instagram.com/ennykravets)