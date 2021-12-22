Олена Кравець розповіла про кризу у відносинах з чоловіком: були на межі розлучення

Пара разом вже 24 роки, одружені 19 років і виховують трьох дітей. Однак був період, коли відносини сильно похитнулися і ледь не розпалися. Як розповіла Олена, подібна криза у них була лише одна і настала п'ять років тому, коли у подружжя народилася двійня.

Артистка зізналася, що вони виявилися не готові до появи відразу двох маленьких дітей.

"Ми зайшли в непрості періоди життя для себе. Думаю, що це теж було пов'язано з кризою середнього віку і у мене, і у нього. І у нас одного разу наклався одна криза на іншу. Народилася двійня. Ми не були готові, що це буде ось так. Ми дуже хотіли другу дитину, і коли народилася двійня, це була лавина і це перевернуло весь наш життєвий уклад. І нас віднесло, вибився грунт з-під ніг. Ми стали мамою і татом", - поділилася Кравець.

Олена Кравець народила двійню в 39 років (фото: instagram.com/ennykravets)

Крім того,у актриси не було декрету, про що вона зараз шкодує. За її словами, вона сама хотіла на зйомки, постійно бути зайнятою, так як з малюками відчувала себе некомфортно, плюс виникали проблеми одна за одною.

У Олени стався гормональний збій після пологів, у Сергія виникли проблеми з роботою, а ще їм довелося повернутися з приватного будинку в тісну квартиру. Шоувумен додала, що все це позначилося на їхніх стосунках з чоловіком і довго було незрозуміло, що буде далі.

"Ми зіткнулися з купою негараздів, що вибивають нас зі звичного темпу життя. Ми ніби з'їхали зі своєї дороги і по купинах, по вибоїнах... У нього відлітало все, починаючи в плані бізнесу. Реально ,як в народі кажуть,"пороблено". І ми перестали в якийсь момент мати свій мікросвіт - чоловіча і жіноча природа трансформувалася з нас в батьків, здобувачів", - розповіла зірка.

Пара зрозуміла, що сама не справляється з кризою, тому звернулася за допомогою до психотерапевта, і це стало їх порятунком.

"Це та кватирка, через яку заноситься свіже повітря у ваші стосунки, коли здається, що вже все, що вже все померло і вже нічим дихати", - каже Кравець.

Вона також дуже вдячна чоловікові за зусилля по збереженню сім'ї.

"Те, що більш-менш все вирівнюється - це заслуга Сергія, тому що, як мені здається, він залишався в більш ясній свідомості, ніж я. Я іноді була занадто радикально налаштована", - підсумувала Олена.

Олена Кравець змогла зберегти шлюб і налагодити відносини з чоловіком Сергієм (фото: instagram.com/ennykravets)