Эмили Ратаковски показала, как кормит грудью новорожденного сына: интимный кадр

На фото Эмили предстала без макияжа и с растрепанными волосами, она выглядит сонной, но счастливой. Сын модели, которого назвали Слай, лежит на подушке в серой футболке и темных ползунках. Лицо ребенка Ратаковски закрыла от посторонних глаз. По всей видимости, она относится к тому типу мам, кто не спешит демонстрировать миру своего ребенка, пока он не подрастет.

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

К слову, также они с Себастьяном говорили, что не стремятся узнать пол малыша. Более того - не намерены это делать до его совершеннолетия. Таким образом пара решила продемонстрировать свою широту взглядов в этом вопросе. Теперь же Ратаковски нарушила данное обещание. Под фото счастливая мама написала: "Прекрасный мальчик".