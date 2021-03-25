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Эмили Ратаковски показала, как кормит грудью новорожденного сына: интимный кадр

Новина українською → США, Четверг 25 марта 2021 17:19
Эмили Ратаковски показала, как кормит грудью новорожденного сына: интимный кадр Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски показала новое фото, которого родила недавно от любимого мужа Себастьяна Беар-МакКларда.

На уютном домашнем снимке молодая мама кормит малыша грудью.

На фото Эмили предстала без макияжа и с растрепанными волосами, она выглядит сонной, но счастливой. Сын модели, которого назвали Слай, лежит на подушке в серой футболке и темных ползунках. Лицо ребенка Ратаковски закрыла от посторонних глаз. По всей видимости, она относится к тому типу мам, кто не спешит демонстрировать миру своего ребенка, пока он не подрастет.

Эмили Ратаковски показала, как кормит грудью новорожденного сына: интимный кадр

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

К слову, также они с Себастьяном говорили, что не стремятся узнать пол малыша. Более того - не намерены это делать до его совершеннолетия. Таким образом пара решила продемонстрировать свою широту взглядов в этом вопросе. Теперь же Ратаковски нарушила данное обещание. Под фото счастливая мама написала: "Прекрасный мальчик".

Также недавно Эмили покорила сеть своей стройной фигурой и железным прессом уже спустя всего 11 дней после родов.

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