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Как ей это удалось? Эмили Ратаковски восхитила сеть плоским животом спустя две недели после родов

Новина українською → США, Понедельник 22 марта 2021 21:27
Как ей это удалось? Эмили Ратаковски восхитила сеть плоским животом спустя две недели после родов Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски родила своего первенца Сильвестра всего две недели назад, а уже может похвалиться безупречной фигурой.

В новом посте в блоге ее бренда Inamorata, опубликованном на днях, молодая мама позирует в костюме из новой коллекции.

Эмили Ратаковски только недавно родила, но уже вовсю работает над новинками своей марки. Причем сама их рекламирует. Так, на странице Inamorata появились снимки, где Эмили примерила голубой с абстрактным рисунком костюм. Рубашку она расстегнула, продемонстрировав свой плоский животик и роскошную грудь.

Как ей это удалось? Эмили Ратаковски восхитила сеть плоским животом спустя две недели после родов

Эмили Ратаковски все так же стройна (фото, видео: instagram.com/inamoratawoman)

И хотя точно не известно, когда были сделаны фото, фолловеры были просто покорены. Они засыпали Ратаковски словами восхищения, не веря своим глазам.

"Это было записано до беременности? Как??!!! Мне нужно знать", "Ты точно только что родила???", "А что, так можно было?...", "Это твое тело после беременности?", "Извините, а где животик после беременности?", "Как? Ты же только что родила ребенка", - не утихают фанаты знойной красавицы.

Таакже Эмили Ратаковски уже демонстрирует новые стильные образы на улицах Нью-Йорка.

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