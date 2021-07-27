Эмоции обеспечены: ведущая Аманда Ироанья назвала 5 вещей, которые стоит сделать до конца лета

5 вещей, которые стоит сделать летом, чтобы наполнить его эмоциями

Картинг

В детстве каждое лето всей семьей мы приезжали покататься на картинг. Думаю, именно тогда и начала зарождаться моя любовь к быстрой езде. Потому до сих пор ни одно мое лето не проходит без картинга. Сейчас любимое место для этого автоспорта - "Чайка". Именно здесь, хотя бы на несколько часов, чувствуешь себя настоящим гонщиком. Меня, в целом, безумно привлекает скорость - это драйв и адреналин, поэтому в будущем планирую освоить и спортивную езду.

Ведущая не может усидеть на месте (фото: НЛО TV)

Прыжок с парашютом

Я уже несколько лет мечтаю совершить прыжок с парашютом,но все никак не доходят руки. К тому же, скорее всего, еще не набралась достаточно решимости. Но когда все-таки созрею, обязательно хочу организовать видеосъемку во время полета. И потом, спустя годы, буду пересматривать, как парила в небесах, снова и снова окунаясь в невероятные эмоции.

Ведущая мечтает парить в воздухе (фото: НЛО TV)

Винд- или вейксерфинг

Буквально в этом году я открыла для себя водные виды спорта. Я занималась виндсерфингом с индуктором, правда, это было в Египте. До сих пор не понимаю, почему раньше меняэто не привлекало. Было страшновато, конечно, так как приходилось иметь дело со стихией, но эмоции просто переполняли. В добавок ко всему я плавала в бухте невероятной красоты с изумрудной водой. И как раз-таки в Киеве мы располагаем всеми ресурсами, дабы насладиться виндсерфингом или вейксерфингом, не ожидая возможности поехать в отпуск. Грех не воспользоваться такими преимуществами!

Стихия зовет (фото: НЛО TV)

Катание на байдарках

Опять-таки прогулку на байдарках я тоже впервые попробовала в Египте в открытом море. И это было просто что-то неописуемое: плывешь, куда глаза глядят, теплый ветер развевает волосы, под тобой - кристальная вода, и чем дальше, тем более бирюзовой она становится, тут же коралловые рифы и множество рыбок. А отплыв хорошо от берега, спрыгиваешь в воду и снорклишь. Здорово, что будучи в городе, есть возможность сменить картинку перед глазами, покататься и научиться любому водному развлечению. Если по какой-то причине вы этого не делали, обязательно попробуйте. Потом невозможно прекратить!

Советы Аманды, чтобы это лето запомнилось! (фото: НЛО TV)

Посещение музыкального фестиваля или концерта

Петь, плакать от счастья, смеяться, танцевать до крепатуры мышц и испытать весь спектр эмоций - все это о концертах. Конечно, самым масштабным и долгожданным в этом году был Atlas Weekend. Учитывая "голодовку" по массовым мероприятиям, там была неописуемая энергетика, которая настолько заряжала, что даже в последующие дни ты мысленно все еще находился там. Так что, если полюбившийся вам артист будет давать концерт, не упускайте возможности - обязательно идите танцевать и подпевать теплыми вечерами и ночами, а также встречать рассвет.

Не упускайте возможности потусить! (фото: НЛО TV)