Емоції забезпечені: ведуча Аманда Іроанья назвала 5 речей, які варто зробити до кінця літа

5 речей, які варто зробити влітку, щоб наповнити його емоціями

Картинг

У дитинстві щоліта всією сім'єю ми приїжджали покататися на картинг. Думаю, саме тоді й почала зароджуватися моя любов до швидкої їзди. Тому досі жодне моє літо не проходить без картингу. Зараз улюблене місце для цього автоспорту - "Чайка". Саме тут, хоча б на кілька годин, відчуваєш себе справжнім гонщиком. Мене, в цілому, шалено приваблює швидкість - це драйв та адреналін, тому в майбутньому планую опанувати й спортивну їзду.

Ведуча не може всидіти на місці (фото: НЛО TV)

Стрибок з парашутом

Я вже декілька років мрію здійснити стрибок з парашутом, але все ніяк не доходять руки. До того ж, швидше за все, ще не набралася достатньо рішучості. Але коли все-таки дозрію, обов'язково хочу організувати відеозйомку під час польоту. І потім, через роки, буду переглядати, як ширяла в небесах, знову й знову поринаючи в неймовірні емоції.

Ведуча мріє ширяти в небесах (фото: НЛО TV)

Вінд- або вейксерфінг

Буквально цього року я відкрила для себе водні види спорту. Я займалася віндсерфінгом з індуктором, щоправда, це було в Єгипті. Дотепер не розумію, чому раніше мене це не приваблювало. Було страшнувато, звичайно, оскільки доводилося мати справу зі стихією, але емоції просто переповнювали. На додаток до всього я плавала в бухті неймовірної краси зі смарагдовою водою. І якраз-таки в Києві ми володіємовсіма ресурсами, щоб насолодитися віндсерфінгом або вейксерфінгом, не очікуючи можливості поїхати до відпустки. Гріх не скористатися такими перевагами!

Стихія кличе (фото: НЛО TV)

Катання на байдарках

Знову-таки прогулянку на байдарках я також уперше спробувала в Єгипті у відкритому морі. І це було просто щось невимовне: пливеш світ за очі, теплий вітер розвіває волосся, під тобою - кришталева вода, й що далі, то більш бірюзовою вона стає, тут же коралові рифи та безліч рибок. А відпливши добре від берега, зістрибуєш у воду та снорклиш. Здорово, що будучи в місті, є можливість змінити картинку перед очима, покататися та навчитися будь-якій водній розвазі. Якщо з якоїсь причини ви цього не робили, обов'язково спробуйте. Потім неможливо припинити!

Поради Аманди, щоб це літо запам'яталося! (фото: НЛО TV)

Відвідання музичного фестивалю або концерту

Співати, плакати від щастя, сміятися, танцювати до крепатури м'язів і відчути весь спектр емоцій - все це про концерти. Звичайно, найбільш масштабним і довгоочікуванимцього року був Atlas Weekend. Враховуючи "голодування" щодо масових заходів, там була невимовна енергетика, яка настільки заряджала, що навіть у наступні дні ти подумки все ще перебував там. Тож, якщо артист, що припав вам до душі, буде давати концерт, не втрачайте можливості - обов'язково йдіть танцювати й підспівувати теплими вечорами та ночами, а також зустрічати світанок.

Не втрачайте можливості потусити! (фото: НЛО TV)