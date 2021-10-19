То ли еще будет: Екатерина Репяхова отреагировала на слова экс-супруги Павлика на фоне квартирного скандала

Так, по словам автора, быть сильной – это не личный женский выбор, а вынужденное решение несвойственное женской природе, следстие наличия рядом слабого или безотвественного мужчины или вообще его отсутствие. В тексте говорится, что женская сила – не более, чем попытка адаптироваться к агрессивному внешнему миру, не более, чем маска. Но на самом деле все, что ей нужно – крепкое надежное мужчкое плечо и точка опоры.

Нынешняя супруга Павлика отреагировала на пост своей предшественницы в сторис Instagram. Она прокомметировала текст на странице Созаевой.

"Судя по этому посту, выводов 0. То ли еще будет", – коротко написала Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также она сообщила, что решила поддержать мужа и опубликовала видеонарезку из знаковых моментов их совместной жизни. Екатерина показала фото с супругом и оставила пдпись: "Просто хочу напомнить, что очень сильно тебя люблю. За 6 лет с нами столько произошло, как за 20".

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)