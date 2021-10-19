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То ли еще будет: Екатерина Репяхова отреагировала на слова экс-супруги Павлика на фоне квартирного скандала

Автор: Styler

Виктор Павлик, его нынешняя супруга Екатерна Репяхова и бывшая жена и мать покойного сына Павла, Лариса Созаева оказались в эпицентре неприятной истории. Скандал вспыхнул вокруг квартиры, где живет экс-супруга после того, как женщина публично заявила – бывший муж хочет выселить ее. Тогда нынешняя спутница жизни артиста ответила его бывшей супруге и записала видео, где рассказала о состоянии певца на момент их знкомства, заверив, что не уводила Павлика из семьи. Но конфлик в сети себя не исчерпал.

Так, на личной странице в Facebook Лариса привела текст, взятый на просторах Интернета, в котором идет речь о сильных женщинах.

Так, по словам автора, быть сильной – это не личный женский выбор, а вынужденное решение несвойственное женской природе, следстие наличия рядом слабого или безотвественного мужчины или вообще его отсутствие. В тексте говорится, что женская сила – не более, чем попытка адаптироваться к агрессивному внешнему миру, не более, чем маска. Но на самом деле все, что ей нужно – крепкое надежное мужчкое плечо и точка опоры.

Нынешняя супруга Павлика отреагировала на пост своей предшественницы в сторис Instagram. Она прокомметировала текст на странице Созаевой.

"Судя по этому посту, выводов 0. То ли еще будет", – коротко написала Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также она сообщила, что решила поддержать мужа и опубликовала видеонарезку из знаковых моментов их совместной жизни. Екатерина показала фото с супругом и оставила пдпись: "Просто хочу напомнить, что очень сильно тебя люблю. За 6 лет с нами столько произошло, как за 20".

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова выказала свое отношение к помощи Виктора Павлика бывшей семье.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова