Далі ще буде: Катерина Репяхова відреагувала на слова екс-дружини Павліка на тлі квартирного скандалу

Так, за словами автора, бути сильною – це не особистий жіночий вибір, а вимушене рішення невластиве жіночій природі, наслідок наявності поруч слабкого або безвідповідального чоловіка або взагалі його відсутність. У тексті говориться, що жіноча сила – не більше, ніж спроба адаптуватися до агресивного зовнішнього світу, не більше, ніж маска. Але насправді все, що їй потрібно – міцне надійне мужчкое плече і точка опори.

Нинішня дружина Павліка відреагувала на пост своєї попередниці в сторіс Instagram. Вона прокоментувала текст на сторінці Созаєвої.

"Судячи з цього посту, висновків 0. Далі ще буде", - коротко написала Катерина.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Також вона повідомила, що вирішила підтримати чоловіка і опублікувала відеонарізку зі знакових моментів їх спільного життя. Катерина показала фото з чловіком і залишила пдпісь: "Просто хочу нагадати, що дуже сильно тебе люблю. За 6 років з нами стільки сталося, як за 20".

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)