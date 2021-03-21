Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном

Фролова отправилась на прогулку с сыночком по набережной Днепра. Ребенок спокойно спал в коляске, пока мама дышала воздухом и любовалась своим малышом. Отметим, что Василиса надела на променад голубые джинсы, белые кроссовки и светло-коричневое пальто, а волосы оставила распущенными.

С ее лица не сходила счастливая улыбка - видно, что звезда наслаждается материнством.

"Перша прогулянка Родіона", - прокомментировала кадры ведущая.

Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловеры поздравляют Василису с первой прогулкой и отмечают, что она стала выглядеть после родов еще красивее.