UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном

Автор: Lite

Василиса Фролова недавно выписалась из роддома и наслаждается своей новой ролью мамы. Телеведущая показала милые фото с первой прогулки с сыночком Родионом, который появился на свет 7 марта.

Соответствующими снимками звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.

Фролова отправилась на прогулку с сыночком по набережной Днепра. Ребенок спокойно спал в коляске, пока мама дышала воздухом и любовалась своим малышом. Отметим, что Василиса надела на променад голубые джинсы, белые кроссовки и светло-коричневое пальто, а волосы оставила распущенными.

С ее лица не сходила счастливая улыбка - видно, что звезда наслаждается материнством.

"Перша прогулянка Родіона", - прокомментировала кадры ведущая.

Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловеры поздравляют Василису с первой прогулкой и отмечают, что она стала выглядеть после родов еще красивее.

  • Василиса. Как я рада за тебя/за вас!
  • Поздравляю. Помню это чувство первого катания
  • Будьте здоровенькими,счастливыми,красивыми!!!!!
  • Ещё красивее стала, хотя это практически невозможно, но это так! Вы просто реклама материнству!
  • Какая прелесть!
  • Счастье! Так просто!
  • Василися, Вы такие милые!!! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ
  • Самая красивая мама
  • Этот взгляд счастливой мамы. волшебство
  • Яке щастя
  • Ты красотка! У меня все
  • Ви дуже гарна, бажаю здоров'я мамі і малюку!
  • Быть мамочкой Вам очень к лицу. Здоровья и терпения. Всё самое интересное ещё впереди

Напомним, ранее Василиса Фролова умилила нежным фото с новорожденным сыном и рассказала о первых днях материнства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины сынВасилиса Фролова
Читайте также
Найди 10 отличий: Василиса Фролова показала себя до и после родов
Все смелее беру на руки: Василиса Фролова умилила нежным фото с новорожденным сыном
Прогноз погоды