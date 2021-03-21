Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном

Василиса Фролова недавно выписалась из роддома и наслаждается своей новой ролью мамы. Телеведущая показала милые фото с первой прогулки с сыночком Родионом, который появился на свет 7 марта.
Соответствующими снимками звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.
Фролова отправилась на прогулку с сыночком по набережной Днепра. Ребенок спокойно спал в коляске, пока мама дышала воздухом и любовалась своим малышом. Отметим, что Василиса надела на променад голубые джинсы, белые кроссовки и светло-коричневое пальто, а волосы оставила распущенными.
С ее лица не сходила счастливая улыбка - видно, что звезда наслаждается материнством.
"Перша прогулянка Родіона", - прокомментировала кадры ведущая.
Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном Родионом (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Фолловеры поздравляют Василису с первой прогулкой и отмечают, что она стала выглядеть после родов еще красивее.
Напомним, ранее Василиса Фролова умилила нежным фото с новорожденным сыном и рассказала о первых днях материнства.