Ще гарнішою стала: Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином

Фролова вирушила на прогулянку з синочком по набережній Дніпра. Дитина спокійно спала у колясці, поки мама дихала повітрям і милувалася своїм малюком. Зазначимо, що Василиса одягла на променад блакитні джинси, білі кросівки і світло-коричневе пальто, а волосся залишила розпущеним.

З її обличчя не сходила щаслива посмішка - видно, що зірка насолоджується материнством.

"Перша прогулянка Родіона", - прокоментувала кадри ведуча.

Василиса Фролова показала першу прогулянку з новонародженим сином Родіоном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Фолловери вітають Василису з першою прогулянкою і відзначають, що вона стала виглядати після пологів ще красивіше.