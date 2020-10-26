ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще один участник "Танцев со звездами" заболел коронавирусом

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 07:31
Еще один участник "Танцев со звездами" заболел коронавирусом Дмитрий Жук и Юлия Санина (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

На проекте еще один участник заболел COVID-19

Дмитрий Жук, партнер фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной на "Танцев со звездами", подхватил коронавирусную инфекцию. Танцор не смог выйти на паркет девятого прямого эфира из-за плохого самочувствия, поэтому его заменил Дмитрий Дикусар.

Девятый эфир назывался "Вечер выпускников", и он был посвящен звездам прошлых сезонов. Поэтому вместе с Саниной и Дикусаром танцевал еще Женя Кот, который в прошлом году стал победителем вместе с Ксенией Мишиной.

Трио продемонстрировало страстное аргентинское танго и получило высокие оценки судей (39 из 40 баллов), а также поддержку телезрителей, которые активно голосовали за них.

Юлия Санина, Дмитрий Дикусар и Женя Кот (видео: YouTube)

В этом выпуске Юлия Санина и Дима Жук стали первой парой, которая прошла в следующий эфир. Но пока не известно, сможет ли танцор выступить в десятом прямом эфире, который состоится 1 ноября. Кроме плохого самочувствия у Дмитрия также поднялась высокая температура.

Стоит отметить, что коронавирус поразил уже несколько участников проекта. И если Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая смогли продолжить участие на проекте несмотря на инфекцию, то Олег Винник и Алена Шоптенко не смогли выйти на паркет. Кроме того, COVID-19 отправил на самоизоляцию Позитива и его партнершу Юлию Сахневич.

Напомним, Позитив прокомментировал свой вылет из "Танцев со звездами".

Ранее на "Танцах со звездами" резко поменялись фавориты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Танцы со звездами шоубиз
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Экзит-полы местных выборов по городам Украины
Анна Березинаредактор ленты новостей Экзит-полы местных выборов по городам Украины