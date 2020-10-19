Позитив прокомментировал свой вылет из шоу Танцы со звездами 2020

Артист прокомментировал уход из танцевального шоу

Танцы со звездами 2020 уже достигли восьмого выпуска, и в этот раз проект покинул Позитив вместе со своей партнершей Юлией Сахневич. Пара заболела коронавирусом и выйти на паркет не смогла, но за них танцевали Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

Позитив высказался по этому поводу на своей странице в Instagram. Артист выразил большую благодарность всем тем, кто его поддерживал и отправлял свои голоса.

Он также поблагодарил Арама Арзуманяна за то, что согласился станцевать вместо него, и всю команду проекта.

"Такой̆ финальный̆ танец и такие образы от Позитива и Юли никто не ожидал", - написал артист.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Но особую благодарность Позитив выразил своей партнерше по танцам Юлии Сахневич за выдержку и терпение его непростого характера, и любовь к сложному ремеслу.

"В этом шоу для меня герои не только звездные участники, а и их партнеры. Юля, выздоравливай̆ скорее и снова радуй̆ нас невероятными танцами!" – добавил Позитив.

Стоит отметить, что поклонники "Танцев со звездами" раскритиковали обещанный жаркий баттл Ольги Фреймут и Екатерины Кухар. Звезды решили поставить танец на адажио из балета "Щелкунчик", и сильно разочаровали телезрителей.

Ранее мы писали о том, что Илона Гвоздева назвала своих фаворитов на "Танцах со звездами 2020".