Эталон красоты: Даша Астафьева сразила наповал эффектным образом с венком

Даша Астафьева давно завоевала справедливое звание украинкого секс-символа. Певица и модель умеет не только красиво и эффектно раздеваться на камеру, но и отличается атмосфрными снимками, которые объединяют в себе эстетику и эротическую составляющую.

В портфолио у звезды имеется немало ярких фотосетов, а новый поразил ее поклонников не меньше, чем предыдущие работы.