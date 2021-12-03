Эталон красоты: Даша Астафьева сразила наповал эффектным образом с венком

Даша Астафьева давно завоевала справедливое звание украинкого секс-символа. Певица и модель умеет не только красиво и эффектно раздеваться на камеру, но и отличается атмосфрными снимками, которые объединяют в себе эстетику и эротическую составляющую.
В портфолио у звезды имеется немало ярких фотосетов, а новый поразил ее поклонников не меньше, чем предыдущие работы.
Даша запостила в.instagram фото в образе Фриды Кало.
На завораживающих кадрах звезда предстала в венке из красных роз, с многослойными нитями бус, в белоснежном легком платье с рюшами и оборками, обнажающем плечи, талию она подчеркнула необычным корсетом-каркасом.
Даша Астафьева очаровала ярким образом (фото: instagram.com/da_astafieva)
Крупные золотые свисающие серьги, красная помада, гладко зачесанная аккуратная прическа и атмосферные интервьюеры стали довершающими штрихами запоминающегося образа Даша.
"Она верила в людей. Я тоже хочу. Вопреки всему", - подписала фотосет Даша.
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару не удержалась от комплимента: "Даша, восторг".
Поклонники Даши узнали в ней не только художницу Фриду Кало, но и сравнили с головевской Оксаной из "Вечеров на хуторе близь Диканьки", а также увидели нотки традиционного образа украиночки.
Напомним, что ранее Даша Астафьева рассказала подробности жизни с бывшим.