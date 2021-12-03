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Еталон краси: Даша Астаф'єва вбила наповал ефектним образом з вінком

Автор: Styler

Даша Астаф'єва не давно завоювала справедливе звання українського секс-символу. Співачка і модель вміє не тільки красиво і ефектно роздягатися на камеру, але і відрізняється атмосфрными знімками, які об'єднують в собі естетику і еротичну складову.

У портфоліо у зірки є чимало яскравих фотосетів, а новий вразив її прихильників не менше, ніж попередні роботи.

Даша запостила в.instagram фото в образі Фріди Кало.

На зачаровуючих кадрах зірка постала у вінку з червоних троянд, з багатошаровими нитками бус, в білосніжній легкій сукні з рюшами і оборками, що оголює плечі, талію вона підкреслила незвичайним корсетом-каркасом.

Даша Астаф'єва зачарувала яскравим образом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Великі золоті звисаючі сережки, червона помада, гладко зачесана акуратна зачіска і атмосферні інтерв'юери стали довершуючими штрихами образу Даші, що запам'ятовуються.

"Вона вірила в людей. Я теж хочу. Всупереч", - підписала фотосет Даша.

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару не втрималася від компліменту:"Даша, захват".

Шанувальники Даші впізнали в ній не тільки художницю Фріду Кало, а й порівняли з головевською Оксаною з "Вечорів на хуторі близь Диканьки", а також побачили нотки традиційного образу україночки.

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  • Еталон краси

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва розповіла подробиці життя з колишнім.

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Даша Астаф'єва