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Вот это бедра: Леся Никитюк в одном купальнике призналась, что она сестра Ким Кардашьян

Автор: Lite

Украинская ведущая Леся Никитюк улетела на отдых: она проводит отпуск на сказочно красивых Мальдивах.

Недавно она покорила сеть своим селфи с тропическим цветком в волосах, на фоне пальм и океана: фанаты рады, что у Леси появилась возможность вырваться из холодной Украины, они назвали ее своей русалочкой.

Фирменное чувство юмора Леся, разумеется, взяла с собой: так, в одном из последних постов она демонстрирует два снимка, на одном из которых она стоит с уменьшенной в фоторедакторе талией - а бедра кажутся слишком пышными.

"Кажуть, у далекому 1987 році, батько Кім Кардаш‘ян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким... Як думаєте, дзвонити в "Жди Меня?", - спросила Леся.

Фанаты признались, что они не сразу поняли, что это не настоящая фигура Леси - и от души повеселились с этой шутки. Также они добавили, что, по их мнению, фигура у Леси даже лучше, чем у Ким.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, стильная Леся обычно вдохновлять поклонников своими нарядами. В одном из последних постов ведущая позирует в стильной меховой шляпке-панамке. Смотрите, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021.

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Новости Украины Леся Никитюкведущая